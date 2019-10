En mayo de este año, el cumbiambero Christian Domínguez anunció en prensa que el proceso de su divorcio con su primera esposa, Tania Ríos, estaba a punto de ser una realidad luego de 16 años de casados. Sin embargo, desde Estados Unidos, la cónyuge del intérprete de cumbia desmintió al artista e incluso señaló que “evade” el trámite legal con ella.

“Me gustaría mucho conversar con él, sin público, sin intermediarios, siendo él y yo, porque los únicos casados aquí somos él y yo. He tratado de buscarlo por personas que sé que tienen acceso a comunicarse con él, pero simplemente evade eso (el divorcio)”, afirmó Tania Ríos en ‘Magaly TV La Firme’.

“Me parece súper ridículo porque siempre ha coincidido que él está en una relación, con esta o aquella. Entonces, siempre que he tratado de localizarlo de una u otra forma, él no me da la cara”, agregó.

¿DIVORCIO EN DOS MESES?

En declaraciones en torno al proceso de divorcio, Domínguez precisó que si bien no se había determinado una fecha para dar por concluido su matrimonio con Tania Ríos, lo cierto era que su divorcio sería en dos meses.

“No hay una fecha clave, pero ya está a punto de salir en dos meses después de tanto comunicado. Años de años, si no se pudo es porque no se quiso de ambas partes porque no era importante”, precisó.

Se especuló que el también actor y bailarín eludiría el divorcio por sus propiedades como las camionetas que puso a nombre de su expareja Isabel Acevedo y que según él, en los próximo meses, la conocida ‘Chabelita’ tendrá que traspasar a su dominio.