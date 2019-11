Cuando todo era felicidad en su relación sentimental, Christian Domínguez compró y puso a nombre de su entonces pareja, Isabel Acevedo, unas camionetas que ahora exige públicamente que le devuelva. Al parecer, la bailarina se ha negado a cumplir la petición del cantante de cumbia.

En una entrevista con Domingo al día, el actor y bailarín señaló que su exnovia se ha mostrado contraria a restituir sus automóviles, aunque por la vía legal se verá obligada a hacerlo.

“Ya no es un secreto que no quiere hacerlo (devolverme mis camionetas) Acá no es un tema de si son 2, 3 o 4. Yo estoy hablando del mío. Todavía no se da la transferencia. De que se va a dar, se va a dar. Como se ha mencionado ya, hay un tema de abogados”, sostuvo.

De otro lado, el exprotagonista de ‘Mi amor, el wachimán’ se mostró enfadado con Isabel Acevedo porque viajó de vacaciones a Punta Cana con los pasajes que él compró para ella cuando aún eran pareja. Los boletos que adquirió el cantante también fueron destinados para sus familiares.

“Yo no haría eso. (Sabiendo que mi familia está allá) no lo haría”, precisó el líder de Gran Orquesta Internacional.