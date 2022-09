Christian Domínguez señala que Pamela Franco no es el ‘amor de su vida’: “Sería muy idealista”

Christian Domínguez se presentó en el programa de YouTube ‘Preguntas que arden’ de Christopher Gianotti para hablar acerca de su relación con Pamela Franco y otros temas relacionado con su vida artística.

El cumbiambero fue consultado acerca de su relación con la madre de su última hija, donde aseguró que a pesar de tener un carácter fuerte, considera que se siente tranquilo por el tiempo pasado en familia con ella, señalando que sus hijos también se sienten satisfechos.

“Como mujer es impresionante, una mujer como ella no se encuentra a la vuelta de la esquina, para encontrar una mujer así tienes que buscar bastante, he tenido suerte para encontrarla sin buscarla. Es una buena mujer, una madre excelente, piensa en mi familia, por ella he logrado vivir con mis hijos, lo que no podía hacer antes, me costaba mucho sentirme en familia, ella me ordenó. Ella adora a Valentino, quiere muchísimo a Camila, la aconseja mucho”, señaló el cantante.

Además, indicó que a Pamela Franco no la considera como ‘el amor de su vida’ debido a un consejo que le brindó su papá: “Mi padre un día me dijo ‘si es el amor de tu vida te vas a dar cuenta cuando tengas 70 años y ella esté a tu lado’, así que no sé si pueda decir eso porque sería muy idealista”.

Finalmente, Domínguez indicó al programa que se siente feliz estar al lado de Pamela Franco y asegura que él es más celoso que ella, pero aun así, le da tranquilidad. “Es mi gran amor, es un amor increíble que lo adoro con todo mi corazón. Cuido mucho mi relación, cada paso que doy, ella también es muy cuidadosa, me aconseja muchísimo también. Es celosa, pero es un celo sumamente normal. Yo soy más celoso, pero ella tampoco me da motivos, ella me da toda la tranquilidad del mundo”.

