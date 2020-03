Isabel Acevedo publicó un video en la plataforma “Tik Tok” bailando una canción que podría interpretarse como una indirecta a Christian Domínguez, hecho que ha enojado al cantante.

El cumbiambero señaló que el video de la popular “Chabelita” es despreciable por el difícil momento que está pasando su pareja, Pamela Franco, tras la muerte de su mamá.

“La verdad me parece muy patético. Una persona por dignidad y vergüenza no hace cosas así. No es la primera vez que se refiere a mí o a mi vida personal, cosas que no le deben importar”, señaló Domínguez a “América Hoy”.

“Bien dicen que la que no cae, al final resbala, pero hacerlo ahora después del momento delicado que estamos pasando, ya es increíble, insensible y hasta despreciable”, agregó y confesó que Acevedo lo hizo escoger entre ella y su hijo, motivo por el que decidió acabar la larga relación

Hace poco, Christina Domínguez dio una entrevista a un medio local y comentó que no estaba pasando un agradable momento con su pareja y dejó en duda que Acevedo lo haya olvidado, por el mensaje en su red social.

“Cuando a una persona ya no le interesa nada la vida de la otra persona no se le dirige de ninguna forma, ni se responde absolutamente nada”, sentenció.

Christian Domínguez sobre Isabel Acevedo y su video de Tik Tok

VIDEO RELACIONADO

Isabel Acevedo opina sobre el compromiso de Christian Domínguez y Pamela Franco

Isabel Acevedo opina sobre el compromiso de Christian Domínguez y Pamela Franco (20/02/20)