El cantante de cumbia Christian Domínguez vivió un emotivo momento en el programa “América Hoy” luego que Pamela Franco y su hija mayor, Camila, aparecieran para sorprenderlo con una serenata al ritmo de “Mi querido viejo”, en el marco de la celebración del Día del Padre.

En la reciente edición del programa “América Hoy”, Domínguez mostró su lado sensible y se refirió a su labor de padre. “Es lo único que sé hacer bien, es lo mejor que sé hacer... Ahí no nos podemos equivocar, y si nos equivocamos ahí duele más”, manifestó el cantante.

“Yo a mis hijos los amo con todo mi corazón, espero y lo único que quiero es que sean profesionales para decir: ‘tarea cumplida’, que pasen los años rápido para eso. La gente que me conoce sabe que son mis motores, son mi prioridad para siempre, a uno le puede faltar todo, pero a ellos no”, añadió un conmovido Christian Domínguez.

Tras sus palabras, el programa hizo un enlace con Pamela Franco, quien estuvo acompañado de las hijas del cantante Camila y María Cataleya. En ese momento, la hija mayor de Domínguez cantó una estrofa de “Mi querido viejo”, emocionando al conductor de TV.

Christian Domínguez es sorprendido por su hija Camila por el Dia del Padre

Pamela Franco, actual pareja y madre de la última hija de Christian Domínguez, tomó la palabra y agradeció la sorpresa para el cantante. Además, reveló que la faceta de padre de Christian fue lo que terminó de enamorarla.

“Esta es la faceta que me enamora más de Christian, yo cuando lo veo con sus hijos él demuestra de lo que está hecho, el hombre del que yo me enamoré, del que estoy orgullosa. Él me enseña a ser mejor, te amo mucho y a pesar de lo que puedan decir, tú sabes lo que eres. Como papá eres increíble, tus hijos te aman y tu lo sabes”, precisó Franco.

VIDEO RECOMENDADO

Federico Salazar recibe saludo de Ethel Pozo por el Día del Padre

Federico Salazar recibe saludo de Ethel Pozo por el Día del Padre