El cantante de cumbia Christian Domínguez se presentó en el set de “América Hoy” y conversó con los conductores sobre su deseo de volver a ser padre, está vez al lado de Pamela Franco. Además, adelantó que ya tiene pensado el nombre de su futuro hijo.

En su conversación con Yaco Eskenazi y Ethel Pozo, el popular cantante aseguró que los hijos “son una bendición”; sin embargo, espera no hacerse ilusiones sobre la paternidad porque todo debe suceder “a su tiempo”.

“A mí me encantaría, pero esperemos, los tiempos de Dios son perfectos...Hemos tenido decepciones, también, cuando hemos tenido un retraso y decíamos ‘ya, ya’, estaba a punto, y luego era que no. Los hijos siempre son una bendición, pero, a veces, llegan en momentos que uno no se lo espera, pero cuando tú los deseas tanto, te preparas tanto, es ¡uff!”, señaló Domínguez.

El cantante también se sometió a una tanda de preguntas y aquí reveló, por primera vez, el nombre que le pondría a su hijo: “Si es varoncito, se llamará Christian Diago, un nombre creado por su madre, y si es mujer, quisiera que se llame María Cataleya, mi mamá se llama María”.

Asimismo, Christian Domínguez habló sobre su deseo de casarse con su pareja Pamela Franco. Según dijo, está listo para hacerlo en cualquier momento; sin embargo, debe esperar a que salga su divorcio.

“Yo, por mí, me caso mañana, el tema es que primero tiene que salir el divorcio, de tres años esperándolo, por la pandemia se retrasó, apenas salga yo lanzo el comunicado a todos”, manifestó Domínguez, frente a la sorpresa de todos.

