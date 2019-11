Al parecer, Pamela Franco tendría a Christian Domínguez comiendo de su mano, a tal punto que el cantante no vería las horas de formar una familia con ella.

El líder de la ‘Gran Orquesta Internacional’ reveló a las cámaras del programa ‘Válgame’ que se muere por volver a convertirse en padre. Y desea que la cantante de Alma Bella sea la madre.

Por su parte, Pamela Franco no fue ajena a la declaración de su saliente exclusivo, y manifestó que a ella también le gustaría convertirse en mamá de una mujer.

“No he pensado en nombre la verdad, (me gustaría que sea) niña. Si me pregunta ella, sería bueno que sea niña, es una muñeca, le pondría Pamelita”, agregó el cumbiambero.

Como se sabe, el ex de Chabelita tiene dos hijos: una niña, fruto de su relación con Melanie Martínez y un pequeño varón, producto de su romance con Karla Tarazona. ¿Pamelita será la siguiente?