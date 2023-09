Las fuertes declaraciones que Samahara Lobatón hizo contra su propia madre Melissa Klug para defender su relación con Bryan Torres continúa causando reacciones en el mundo del espectáculo, y Christian Domínguez fue uno de los que censuró a la influencer.

Durante su visita al set de ‘América Hoy’, la exchica reality le restó importancia a los consejos de la ‘Blanca de Chucuito’ y no solo la cuestionó por sus relaciones amorosas, sino también le dejó en claro que no debería meterse en su vida porque ya es mayor de edad.

“Soy una adulta, ya no vivo en su casa, ella ya no me mantiene, cada quien tiene su vida ”, señaló la ex de Youna.

Al oír sus declaraciones, Christian Domínguez reprochó a la influencer en pleno programa en vivo y se animó a darle un sabio consejo: aprender a escuchar a los padres.

“Creo que nadie puede debatir, los padres tienen derecho a decirnos lo que no da la gana y nosotros como hijos tenemos que quedarnos callados, esa es nuestra obligación. Así no estemos de acuerdo Samarita, así nos digan la vela verde en televisión, te quedas callado, así sea lo que sea”, sostuvo el líder de la Gran Orquesta Internacional.