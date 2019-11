Christian Domínguez le pidió a su expareja Isabel Acevedo que haga “lo correcto” y le devuelva las dos camionetas que puso a su nombre. El cantante de cumbia, en conversación con América Noticias, señaló que, de lo contrario, tomará otras medidas.

“Yo no hablo. Voy a esperar que se haga lo correcto. Si no se hace lo correcto, igual se van a hacer las cosas. Prefiero que hagamos las cosas bien. Solo puedo opinar eso ahorita. Si más adelante eso no funciona, diré algo más”, precisó el líder de la Orquesta Internacional.

Asimismo, Domínguez indicó tiene mucha ilusión y deseo con respecto a su relación con Pamela Franco, de quien aseguró estar enamorado.

“Esto ha llegado en un momento de mi vida muy tranquilo. No busqué estar con nadie. Busqué estar solo. Yo dije: ‘ahora voy a estar soltero y voy a salir’. Me duró tres días. Me ven ahora saliendo con ella y espero que todo llegue a un buen puerto”, aseveró.

Debido a que Domínguez no pudo poner las camionetas a su nombre por el proceso de divorcio con su primera esposa, ‘Chabelita’ es la propietaria legítima de los vehículos

Al ser consultada por la propiedad de dichos vehículos, Acevedo respondió tajantemente: “también son míos”.

Christian Domínguez pide a Isabel Acevedo que le devuelva sus camioneta