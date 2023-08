Pamela Franco no la pasa nada bien luego que el conductor Kurt Villavicencio ‘Metiche’ dejara entrever que Christian Domínguez le habría sido infiel. Este lunes, la cantante de cumbia se presentó en el programa ‘Amor y Fuego’ para desmentir este rumor junto al líder de la Gran Orquesta Internacional.

“Desde que estoy con Christian estoy siempre en el ojo de la tormenta. Todos los programas de espectáculo están esperando a que Christian me engañe porque les da contenido. A nadie le importa lo que yo siento y entiendo, pero siento molestia. Lo que pasa es que cuando uno se convierte en mediático estás entre lo que quieres y debes decir, porque si dijera lo que quiero la gente me vería como mala”, cuestionó la cumbiambera.

¿Qué dijo Janet Barboza?

Tras la presentación de Pamela Franco en ‘América Hoy’, Janet Barboza se mostró preocupada por la cumbiambera al señalar que la vio bastante afectada por el falso rumor de infidelidad por parte de Christian Domínguez.

“Vi a una Pamela muy afectada por primera vez. A ella la conozco desde hace mucho tiempo y la he visto en otros programas en los cuales yo estuve, en algunos programas en medio de la polémica, pero siempre la he visto bien”, expresó Janet a Ojo.

“ Ella tiene un carácter fuerte, sin embargo, hoy la vi muy afectada y me da mucha pena. Ella es una mujer que se encuentra con su pareja, tiene una familia, me imagino que quiere vivir tranquila, como todos y, de pronto, que salgan este tipo de afirmaciones, me imagino que le tiene que afectar. Hoy vi a una Pamela bastante dolida”, añadió.