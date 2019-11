Está harto de las indirectas. Christian Domínguez no quiere saber más sobre Isabel Acevedo, más conocida como ‘Chabelita’, pero asegura que la bailarina “no solo suelta” y aprovecha cada oportunidad para enviarle “mensajes subliminales”.

“Yo no subo historias con mensajes”, dijo el cantante de la Gran Orquesta Internacional en ‘Válgame’, refiriéndose a los videos que comparte ‘Chabelita’ donde aparece cantando canciones de desamor o infidelidades.

Christian Domínguez hizo aclaración sobre las camionetas de Isabel Acevedo

El más reciente es un clip donde se le ve bailando junto a una cantante folklórica y asegurando, mientras cantaba, que le habían sido infiel.

Otro video “indirecta” para el artista fue durante la fiesta de cumpleaños de la esposa de Erick Elera, Allison Pastor, donde se le ve coreando “no me trates no, no me trates de engañar, sé que tú tienes a otra”, popular tema de El General.

El cantante además volvió a referirse a las camionetas que están a nombre de Isabel Acevedo pero que él adquirió y sostuvo que espera que pronto la bailarina “haga lo correcto” tal y como acordaron en su momento.