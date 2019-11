Michelle Soifer no se quedó callada y habló sobre Christian Domínguez y su sonada vida amorosa. La exchica reality dejó en claro que el cumbiambero es su amigo por quien solo guarda cariño, pero reconoció que se encuentra relajado tras los escándalos y desea tentar una nueva conquista amorosa.

“Mi hermano Christian Domínguez... más fresco que una lechuga, pero yo lo quiero mucho… Él está continuando su trabajo y haciendo sus cositas. Pamela ya tiene otro galán y (Christian) está en búsqueda de su próxima ‘vístima’”, precisó a La República.

Agregó que el actor y bailarín no está afectado por el nuevo ampay a Pamela Franco, quien fue captada besando a un empresario.

Pidió a Karla Tarazona, de otro lado, que no se ‘cuelgue’ del exprotagonista de ‘Mi amor, el wachimán’. Recientemente, la expareja y madre de uno de los hijos de Domínguez anunció que era su nueva jefa de prensa.

“Yo lo he vivido con Erick (Sabater, su expareja) y es incómodo, no estoy de acuerdo con la cosas que ha hecho Christian, pero tampoco hay que aprovechar cada momento para salir a hablar”, señaló Soifer en torno a Tarazona.

Karla Tarazona se autoproclamó la vocera de Christian Domínguez. (Foto: GEC)

"Que (Karla) voltee la pagina, una persona que te hizo daño, no sigues haciendo chisme, ella quiere para aparecer, yo no escucho otra cosa. Yo lo he vivido y harta”, agregó.

