Christian Domínguez: "A mí, el show televisivo no me interesa" [VIDEO]

Dejaron atrás los problemas. Christian Domínguez se reencontró con 'Tomate' Barraza por primera vez tras los audios donde se le escuchaba hablando mal de su amigo, y no dudó en hablar del tema.

Ambos se cruzaron durante un evento, y el panelista de 'Espectáculos' no dudó en acercarse a entrevistar al miembro de la Gran Orquesta Internacional.

“Me estás declarando y me estás hablando”, expresó Barraza entre risas, a lo que Domínguez respondió: “Hace bastante tiempo ya he aclarado ese tema para tu programa”.

Ante estas palabras, el líder de 'Los Barraza' no perdió la oportunidad de recordar del tema. “Salieron unos audios donde no te expresabas bien hacia mi persona, y la gente lo tomó como personal y con un tono agresivo. Yo en lo particular, me reí porque nos conocemos”, dijo.

“De repente tú no sabías el contexto de la situación, de cómo se habían dado las cosas, pero es bueno que la gente lo sepa, ¿no? O sea, ¿qué pasó?”, le preguntó a Domínguez.

Ante esta pregunta, el cumbiambero dijo: “Se lo dije a tus colegas, a tus compañeros, esta es una parte personal, yo la manejo contigo y de manera personal. Todo ese tipo de cosas en televisión, no las vendo”.

“Algún día lo conversaremos tú y yo, como siempre lo he dicho, como se lo dije a tu colega. A mí, el show televisivo no me interesa”, añadió, finalizando el tema.

En el mencionado audio, se escuchaba a Domínguez decir: “Por eso me da ganas de meterle un lapo, por eso es que me burlo de él”, refiriéndose a 'Tomate' Barraza.