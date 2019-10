Todo un ‘playboy’. Desde que inició su vida artística como integrante de la popular agrupación de cumbia ‘La Joven Sensación’, Christian Domínguez no ha dejado involucrarse en escándalos relacionados con sus romances dentro y fuera del mundo del espectáculo.

De ahí su fama de ‘infiel’, pues no son pocas las parejas que han denunciado deslealtad por parte del cantante, quien pese a los años y a las pruebas, jamás ha salido ante cámaras para aceptar las acusaciones que recaen sobre él.

Este es un recuento de su saturado historial amoroso, plagado de graves denuncias, infidelidades, escándalos y dimes y diretes de nunca acabar.

CHRISTIAN Y MELANIE MARTÍNEZ

La pareja se hizo conocida cuando participó del reality de televisión ‘El Gran Show’ de Gisela Valcárcel, cuando ambos ya estaban casados y tenían dos hijas en común. Pese a ello, la relación acabó cuando la joven se enteró que el cumbiambero mantenía un romance paralelo con la bailarina Julissa Vásquez, más conocida como ‘Tulita’.

Las imágenes donde aparecía besándose con Domínguez en Tarapoto aparecieron en la revista de Magaly Medina. De acuerdo con la agraviada, ella ya sabía que su esposo le estaba siendo infiel y por ello solicitó divorciarse antes que viaje a la selva, sin embargo, el no aceptó.

“Yo le plantee el divorcio muchas veces cuando yo me enteré que estaba con ella. Le pedí el divorcio, le dije que me dejara en paz para que él pudiese hacer su vida tranquila con ella y que me dejara de ilusionar diciéndome que todo iba a estar bien, que todo iba a pasar, que él no se iba a divorciar de mí porque me amaba y que quería recuperar a su familia”, dijo en aquel entonces Melanie Martínez.

CHRISTIAN Y JULISSA VÁSQUEZ

Otra fue la versión de ambos. De acuerdo con ‘Tulita’, ella fue a visitar a ‘su abuelita’ a la selva y Christian Domínguez la invitó a Tarapoto aprovechando que se encontraba cerca. En aquel entonces, el cumbiambero se mostró indignado porque aseguró que jamás engañó a su esposa y negó un romance con la bailarina.

“Se pone en tela de juicio mi persona, como si yo hubiese estado jugando con dos personas. Yo no puedo hablar mal de la madre de mis hijas y yo cumplo como padre. Lo que se ventiló no fue culpa mía. Yo estaba separado y ahí ha quedado todo, piensa que me he separado de otra persona pero en realidad fue por diferencia de caracteres", dijo incómodo.

CHRISTIAN Y VANIA BLUDAU

El romance de Christian Domínguez y Vania Bludau duró varios años. Él la conoció cuando estaba de gira por los Estados Unidos y ella era integrante de la agrupación Agua Bella. Todo parecía ir viento en popa hasta que los rumores de que el cantante estaba nuevamente siendo infiel aparecieron y se confirmaron con la aparición de la modelo boliviana Jeannine Gonzáles, con quien el cantante mantuvo un encuentro cuando se encontraba de gira por el país altiplánico.

La propia modelo salió a contar los detalles de su relación con Domínguez en televisión nacional, mientras él aseguraba que solo quería colgarse de su fama. Incluso mostró en televisión los costosos regalos que el cantante le habría obsequiado.

De acuerdo con la boliviana, ella jamás supo que tenía pareja. “Hubo una atracción y hubo una química y estaba en él y en sus valores decirme ‘tengo una pareja, quieres estar conmigo o no’”, se defendió.

CHRISTIAN Y KARLA TARAZONA

Según la propia Karla Tarazona, el romance entre ambos inició solo cuatro meses después que Christian y Vania Bludau hicieron oficial su ruptura. Ambos se conocieron cuando trabajaban en ATV y luego se enamoraron cuando coincidieron en un mismo programa de televisión.

La relación parecía bastante estable, teniendo en cuenta lo bien que se llevaba Domínguez con los hijos que Karla criaba y que tenía en común con su expareja, Leonard León. Finalmente, ambos decidieron vivir juntos y ‘casarse simbólicamente’ en una emotiva ceremonia en Centroamérica, a donde fueron familiares y amigos de la pareja.

Pero no todo era felicidad. De acuerdo con Vania Bludau, cuando Karla Tarazona tenía siete meses de embarazo de su último hijo, Christian Domínguez la visitó y le pidió regresar con ella porque “no era feliz”

“Yo me acuerdo las cosas que me dijo, Christian es muy cínico y quiere cubrir las verdades con demandas, queriendo callarme a mí y eso no es nada justo”, dijo la exchica reality luego de recibir una carta notarial del cumbiambero exigiendo que se retracte. Ella no lo hizo y siguió firme en su versión. “Yo creo que las verdades no dañan el honor de nadie, además también me está dañando a mí, esto es un cuento buscado por él”, dijo la modelo.

Este escándalo no acabó con el “matrimonio simbólico” entre Domínguez y Tarazona. Fue la aparición de la bailarina Isabel Acevedo lo que marcó un antes y un después en la relación, pues de acuerdo con la mismísima Karla, ella fue la manzana de la discordia y quien se habría “metido” en su relación.

CHRISTIAN E ISABEL ACEVEDO

Karla Tarazona siempre fue clara: para ella, Isabel Acevedo, bailarina de Domínguez en ‘El Gran Show’, se involucró con el cumbiambero cuando todavía eran pareja. Incluso mostró en un programa de televisión la prenda íntima de mujer que dijo haber encontrado en una de las maletas de viaje de Christian Domínguez y que pertenecería a la popular ‘Chabelita’.

“Más horrible y bajo es irse de viaje con un hombre que tenía mujer y un hijo recién nacido, ¿o no te acuerdas tu viaje a Chile? (...) El promotor trajo las pruebas de que estuviste en Chile hasta el 1 de agosto. Pero según tú, no sabías nada, te engañaron. Aquí te muestro que te fuiste a Chile el 29 de julio del 2016. A tres días de haber estado en mi casa disfrutando de una reunión familiar (...)No es solo salir y hablar como loro, sino demostrar como lo hago yo. Ahora te quieres vender de engañada ja, ja, ja. Ya pues, y yo con tres hijos soy virgen. Parece que la alumna superó al maestro del cinismo”, agregó.

“Si hay algo que más detesto es el cinismo nivel Dios. Estoy segura de que no me respondes, no porque es bajar a mi nivel, sino porque no sabes cómo refutar tantas pruebas. Tranquila, tengo más pan por rebanar”, amenazó Karla Tarazona a pocos meses de que Domínguez y Acevedo oficializaran su romance ante las cámaras de televisión.

'Chabelita’ por su parte, siempre evitó responder las confrontaciones de la expareja de su entonces novio, con el que presumía viajes por todo el mundo. Sin embargo, durante los tres años de relación que tuvo con Domínguez, Tarazona no se detuvo y en cada oportunidad que tuvo le recordó que fue “la otra”.

CHRISTIAN Y PAMELA FRANCO

La situación se repitió otra vez. Un ‘ampay’ de Magaly Medina reveló que Christian, quien hace solo cuatro días mantenía una sólida relación de tres años con Isabel Acevedo, asistió a una reunión privada y en la puerta de ingreso del local del evento se besó con su compañera de trabajo Pamela Franco.

En el video Domínguez se luce cariñoso con la integrante de ‘Alma Bella’. Sin embargo, al ser consultado por las imágenes negó que el beso que se observa en la filmación haya sido en la boca y aseguró que Acevedo sabía que ese día de madrugada había ido al encuentro de Franco.

Las imágenes hablan por sí solas.

Por su parte, Isabel Acevedo ha evitado hasta el momento pronunciarse y solo ha publicado un mensaje en su cuenta de Instagram donde asegura que “se liberó” y que está “viviendo el mejor momento de su vida”. “¡Estoy tranquila y en paz conmigo misma! Me siento en la mejor etapa de mi vida. Solo debo decirles... ¡ME LIBERÉ!”, dice la leyenda de la foto que compartió la también bailarina.