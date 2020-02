Christian Domínguez y Pamela Franco pasaron su primer Día de San Valentín juntos y, ante esto, el cantante de cumbia no escatimó en hacer los mayores esfuerzos para complacer a su actual pareja. En conversación con el diario Trome, el líder de la ‘Orquesta Internacional’ dio mayores detalles de cómo pasaron el 14 de febrero.

“Nosotros estamos tranquilos, felices y disfrutando. Hoy (14 de febrero), almorzaremos con mis papás y en la noche cenaremos con unos amigos, de ahí a trabajar", señaló.

Asimismo, el cumbiambero dejó claro que la presión mediática no afecta su relación con Franco.

"Mi relación está súper bien, espectacular, no me puedo quejar en ningún aspecto. Ya tenemos tres meses como pareja. Nunca lidiamos con el ambiente mediático, nosotros vivimos en una burbuja. Estamos acostumbrados, no miramos televisión”, aseveró.

Al ser preguntado sobre si le regaló una camioneta o un departamento a Pamela, el cantante se echó reír y prefirió mantener en reserva su respuesta.

“Ja, ja, ja, esas cosas no se dirán”, concluyó Domínguez.