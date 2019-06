Christian Domínguez y Karla Tarazona se reconciliaron: "No vamos a participar de ningún circo"

Christian Domínguez y Karla Tarazona sorprendieron al comentar que están intentando llevar una buena relación tras sus enfrentamientos mediáticos en televisión.

Aunque no se llegaron a ver en la conferencia de prensa donde fueron invitados, ambos destacaron que su relación como padres está mejorando para el bienestar del pequeño Valentino.

" Nosotros no vamos a participar de ningún circo, terminamos bien por el bebé y perfecto, pero no es hacer como si no pasa nada, lamentablemente eso trae morbo y eso no se quiere, por el bien de nosotros y del bebé... Quizá más adelante podamos hacer una conferencia juntos, pero hoy todavía no'', manifestó Christian Domínguez.

En tanto, Karla Tarazona mostró toda su disposición para no seguir los dimes y diretes con el cumbiambero.

"Tratamos de limar asperezas después de tres años (...) como siempre lo he dicho, con quien tengo que conversar temas de mi hijo es con el papá o con el entorno", precisó.

ESTUVIERON EN JUICIO

Recordemos que Karla Tarazona hace un par de meses quedó absuelta de la denuncia por difamación que le entabló Christian Domínguez.

"Es caso cerrado y ahora le toca el vuelto. Él me demandó por difamación, pero le gané en primera instancia, apeló tarde y archivaron el caso", señaló la exactriz cómica.