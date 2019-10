Christian Domínguez sigue siendo uno de los personajes más criticados en las redes sociales. Esta vez por un nuevo ‘ampay’ que lo muestra con una joven que no es Pamela Franco, la protagonista del anterior video en el que ambos aparecen besándose.

El programa web de espectáculos ‘Pasa la Voz’ mostró a una misteriosa joven subiendo a la camioneta del cantante. Inicialmente se especuló que se trataba de Franco, pero —horas después— fue el propio Domínguez quien desmintió que se tratara de la cantante de ‘Alma Bella’.

Según dijo el líder de ‘La Gran Orquesta Internacional’, la mujer que aborda su vehículo sería la amiga de su coordinador. “No es Pamela. Pamela es mucho mas grande y mucho más alta”, aseveró.

El también actor contó que este video fue grabado durante de una salida de amigos a una discoteca y, el momento que ha sido difundido, fue captado cuando había ido a comer con la muchacha.

“Yo salí en esa oportunidad con un trabajador mío, ella es la saliente de él. Lo que no se ve es que ella abre atrás. Luego cuando me aborda la cámara yo estoy comiendo. Yo me compré un pancito y me vengo comiendo. Ella se mandó primero porque nos quedamos comiendo”, añadió.

Estas imágenes fueron difundidas solo horas después de que el protagonista de ‘Mi amor el wuachimán’ asegurara que deseaba regresar con Isabel Acevedo tras su escandalosa ruptura motivada por la infidelidad del cantante.