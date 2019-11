Christian Domínguez decidió dar la cara y presentarse en “El show después del show”, luego el jueves pasado plantara al programa que conducen Ethel Pozo, Renzo Schuller y Natalia Salas y donde su mánager se presentó para asegurar que el cantante había tenido un problema en la carretera mientras regresaba a Lima que no le permitió llegar.

Sin embargo, ese mismo día en la noche, Magaly Medina reveló en su programa que la justificación que había dado Maritza Rodríguez, representante de “La Gran Orquesta Internacional”, era falsa, pues Christian Domínguez había regresado en la madrugada a Lima y -si hubiera querido- podía haberse presentado en “El show después del show” sin ningún problema.

Es por ello que esta mañana, el cumbiambero explicó que fue lo que pasó. “La cosa ha sido muy simple… Yo siempre cumplo y respeto los acuerdos más que los contratos y todo el mundo lo sabe (…) Yo cuando termino de estar en Latina inmediatamente me llaman para hacer una entrevista y yo les dije a todos: ‘Yo no voy a hacer nada’”, aseguró.

“Los primeros que se comunicaron conmigo fueron de ‘En boca de todos’ y yo les dije dame tres semanas (…) Para mí el canal es el canal, es un solo canal, fuera de la diferentes productoras que hay… Lamentablemente cada producción quería tener la primicia (tras haber terminado con Isabel Acevedo) y yo no sabía eso”, manifestó Domínguez.

Según explicó, después que salió la promoción de “El show después del show” en la que se anunciaba su presencia en dicho programa, la producción de “En boca de todos” se comunicó con él para indicarle que ya se había comprometido a que ese sea en el primer programa en el que iba a estar y ellos querían la primicia.

Ante esto, Renzo Schuller le preguntó si no hubiera sido mejor explicarle a los encargados de "El show después del show" que ya había dado su palabra para estar en otro espacio para que no quedara mal, a lo que Christian Domínguez manifestó que prefirió no hacerlo “por la coyuntura que estaba pasando ese momento y porque había una discusión entre ambas productoras”.

Es por ello, que le pidió a su mánager que se encargara del tema. “Como artista uno decide qué hacer. A raíz de esto, que se manejó de esta manera yo pude haber dicho: ‘Ok, déjalo. No vamos’. Pero a mí si me mortifica porque yo soy el artista y al final de quien se habla es de mí y dije: ‘Lo que vamos a hacer es que vamos a ir, y yo voy a explicar qué pasó”, finalizó respecto a la controversia.

