No aprende. A pocos días de difundirse un ‘ampay’ besando a la cantante Pamela Franco, Christian Domínguez vuelve a estar en el ojo de la tormenta luego de la aparición de un video en el que se le ve junto a otra mujer que, al parecer, no sería su compañera del programa ‘Se pone bueno’.

En el video, presentado en el programa ‘Mujeres al Mando’ se observa a una joven (que hasta el momento, no se conoce su identidad) subir a la camioneta del cumbiambero. La mujer aborda sola el vehículo y 20 minutos después aparece Christian Domínguez. Acto seguido, desaparecen con rumbo desconocido. Las imágenes fueron captadas durante la noche.

El material fue revelado en presencia del líder de ‘La Gran Orquesta’, quien había sido invitado al espacio de farándula para hablar sobre su situación sentimental. Domínguez, aprovechó su presencia para decir que la señorita que lo acompañaba no era Pamela Franco, y argumentó que es la “saliente” de su coordinador.

“Yo salí en esa oportunidad con un trabajador mío, ella es la saliente de él. Lo que no se ve es que ella abre atrás (sube atrás). Luego cuando me aborda la cámara yo estoy comiendo, yo me compré un pancito y me vengo comiendo. Ella se mandó primero porque nos quedamos comiendo. (Subo) y de ahí me doy la vuelta, paso por la puerta principal (de la discoteca), recojo a mi coordinador que se sienta delante y nos hemos retirado”, señaló.

Por otro lado, la conductora de ‘Mujeres al Mando’ Belén Estévez , quien es muy cercana a Isabel Acevedo, no pudo con su genio y aprovechó la presencia del cumbiambero para condenar sus recientes actitudes. “A mí me parece que quien faltó el respeto y no cuidó a Chabelita eres tú, no la cuidaste de todo esto”, dijo tajantemente.