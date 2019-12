Christian Domínguez ya no quiere saber nada de Isabel Acevedo. Lo único que quiere el cantante de cumbia es que su expareja le devuelva su camioneta. En conversación con América Espectáculos, el líder de la Orquesta Internacional señaló que no entiende la actitud que ha tomado la bailarina, con quien tuvo una relación de tres años.

El cumbiambero, acompañado de Pamela Franco, se mostró mortificado y aseguró ‘Chabelita’ está dando mucha “vuelta” al asunto.

"No me interesa ese tema conversarlo, eso ya es algo totalmente absurdo, hablarlo es terrible, no tiene sentido ¿Por qué da tanta vuelta? La cosa es muy simple, cuando uno quiere entregar algo lo hace y sin necesidad de decirlo", expresó.

“Toma y se acabó, punto. Esa es la respuesta, acá no hay conversación cuando alguien quiere hacer algo lo hace y no necesita cámaras”, agregó.

Por su situación de su actual estado civil (aún está casado con Tania Río), Domínguez puso a nombre de Acevedo una de sus camionetas.