Un ‘ampay’ puso al descubierto a Christian Domínguez y a Pamela Franco, la cantante de la agrupación ‘Alma Bella’ con quien el cumbiambero aparece en imágenes besándose en el exterior de una discoteca.

En el video, el cantante se luce muy sonriente y de un momento a otro, da un beso a la muchacha, quien le corresponde.

¿Pero quién es Pamela Franco? Además de cantante de la referida orquesta, la muchacha también es compañera de Christian Domínguez en el programa ‘Se pone bueno’ que Latina estrenó hace unas semana.

Se trata de una modelo chiclayana, que, al parecer, sería el nuevo amor del conocido exprotagonista de ‘Mi amor, el wachimán’. Según contó en una entrevista con diario Trome, la joven se “considera una chica normal, como cualquier mujer”. "Tengo mi lado sexy y uno tierno, como la mujer peruana, todas tenemos de todo un poco”, dijo.

En torno a las cirugías, precisó que “la gente que piensa que la cirugía te cambia la vida, está equivocada, hay que tener mucha disciplina para mantenerse. En mi caso, me alimento sano, hago ejercicios todos los días, en el escenario bailo. Me cuido un montón”.

La conductora de ‘Se pone bueno’ contó que llegó a Lima para estudiar Contabilidad, pero que luego se inclinó por el mundo artístico. “Estudié Contabilidad, soy colegiada y cuando terminé mi carrera comencé a ejercer en Chimbote y aquí en Lima, trabajé para el Estado como cuatro años y luego comencé mi carrera como cantante”, sostuvo.

Su ingreso al espectáculo no le agradó al inicio por la exposición de “muchas cosas, pero con el tiempo aprendí a sobrellevarlo”.

La modelo y cantante aclaró que se considera una mujer independiente. "No estoy para que me mantengan ni para mantener a alguien. Si tú has trabajado por tener tus cosas, darte tus gustos, lo que menos quieres es una persona que te reste”, indicó.