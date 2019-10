Luego de tres años de romance, Christian Domínguez e Isabel Acevedo finalizaron su relación sentimental. Fue el cantante quien sorprendió con el anuncio a todos sus seguidores. Eso sí, aclaró que el fin de su unión con la bailarina se dio de una forma madura.

“Sí, he terminado mi relación con Isabel de una manera madura”, precisó Domínguez en torno a su amorío que se inició con acusaciones de infidelidad. Recordemos que Karla Tarazona, expareja del cantante, acusó al también actor y bailarín de haberla traicionado con la conocida ‘Chabelita’.

INFIDELIDAD

Para la Karla Tarazona, el inicio de la relación entre Christian Domínguez e Isabel Acevedo en 2016 se dio cuando ‘Chabelita’ se hizo asidua a su casa mientras participaba con el cumbiambero en ‘El gran show’ y que mientras ella le abrió las puertas de su casa, la bailarina se robó a su pareja y padre de su hijo.

“Fue para mi cumpleaños cuando ella trabajaba bailando. En ese momento no sé si pasaba algo entre ellos (…). Durante cuatro meses nos vinculamos todos los días; ella bailaba con Christian y yo con Lucas. Chabelita tenía novio e íbamos a mi casa a almorzar y de ahí a los ensayos donde compartíamos el mismo lugar de trabajo. Una oportunidad le regalé algunas cosas, incluso en uno de los ampay sale con la licra puesta que yo le había obsequiado (…)", señaló Tarazona en ‘El Valor de la Verdad’.

"A mí lo que me incomoda es que le abrí las puertas de mi casa, se sentó en mi mesa, compartió momentos especiales conmigo y me hizo eso. ¡Cómo fuiste cara dura de haber estado en mi casa, sentarte en mi mesa y de la casa para afuera de irte con mi marido!”, agregó.

LA VERDAD DE ‘CHABELITA’

Otra es la versión de la conocida ‘Chabelita’. Ella también se presentó en 'El valor de la verdad’ y contó que su relación con Christian Domínguez se hizo constante mientras ambos participaban en ‘El Gran Show’, en donde se habría dado el flechazo. Según aclaró la bailarina, jamás pasó por su cabeza el estar románticamente con el cumbiambero y que nunca se entrometió en su unión con Karla Tarazona.

“Él me comentó que ya había terminado su relación anterior y nos dimos una oportunidad. Yo no sé si ella inventa. Christian me decía una cosa y no sé cómo lo habrá manejado con ella. Por eso yo tampoco me he sentado a hablar con ella y no lo haría. Estoy con mi conciencia limpia”, precisó Acevedo.

ESCÁNDALO POR PRENDA INTERIOR

Uno de los escándalos más sonados fue el de la prenda íntima de ‘Chabelita’. Según contó Karla Tarazona, ‘Chabelita’ había dejado su ropa interior en la maleta del cumbiambero cuando este aún era su pareja.

“Ahí no hubo cosas casuales. Si alguien te lo mete a escondidas ¿qué puedes hacer? Christian no se percató porque esa trusa llegó en su maleta con ropa sucia que acostumbraba a dejarla. La persona que trabaja en mi casa la encuentra y la lava, pero cuando la veo y reconozco que no era mía; pensando que era de una amiga mía se la guardo. Pasado unos días, a él le dolía la muñeca y yo amable le digo que iba a frotarle el brazo, el momento que busco en sus cosas veo una trusa igual con la misma marca y modelo, pero de diferente color. Ahí me di cuenta de su infidelidad. Al reclamarle me negó todo diciéndome que era un short de baile”, contó.