El cantante y conductor de televisión Christian Domínguez celebró su cumpleaños número 40 en el set de ‘América Hoy’ donde relevó, entre otras cosas, que se siente realizado emocionalmente.

Al inicio del programa sus compañeros de programa, Ethel Pozo, Edson Dávila, Janet Barboza y Valeria Piazza lo saludaron afectuosamente y la producción emitió un video que repasó su trayectoria artística.

Como sorpresa presentaron a sus padres, quienes participaron en la preparación de su platillo favorito: arroz con pollo. Pero además, invitaron a la pareja de Domínguez, Pamela Franco, para que apoye en la cocina.

Sin embargo, lo que llamó más la atención fueron las palabras del cantante sobre cómo recibía los 40 años.

“Tengo 40 años, pero parezco de 30. No me creo mi edad, no creía que fuera a llegar a los 40, cuando tenía 20 años pensaba que sería un anciano, pero me siento bien, con salud, feliz y realizado en la parte emocional”, dijo.

Destacó también los logros que consiguió a lo largo de los años.

“Todos tenemos la oportunidad de ser elegidos, de ser vistos y está en uno el no confiarse. Desde que me dieron la oportunidad, yo hacía cosas que otros no querían hacer y creo que eso marcó la diferencia en mi vida”, expresó.