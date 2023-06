Christian Domínguez estalló contra Melissa Paredes en el programa ‘América Hoy’, esto luego que la actriz se encargara de dar a conocer que Rodrigo Cuba había dejado sin cama a Ale Venturo tras mudarse del departamento que ambos compartían luego de su separación.

El líder de la Gran Orquesta Internacional no dudó en lanzar fuertes cuestionamientos contra su excompañera, y dejó entrever que estaría aprovechando el escándalo del futbolista para limpiar su imagen.

“Si quieres limpiar tu imagen, no tienes que embarrarla de esa manera”, cuestionó el cantante a Melissa Paredes. “Si quieres limpiar tu imagen, lo que tienes que hacer es no opinar en algo que no te corresponde ”, agregó.

Como se recuerda, Melissa Paredes estuvo varios meses en el ojo de la tormenta tras ser ‘ampayada’ besándose con Anthony Aranda pese a que aún seguía casada con Rodrigo Cuba. Tras ser tachada de infiel, la actriz se enfrascó en una batalla legal con el futbolista por la tenencia de su hija.