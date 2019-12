Christian Domínguez y Pamela Franco cumplieron un mes de relación y los regalos no se hicieron esperar. Mientras que el cantante de cumbia usó sus redes sociales para hacer público los obsequios que su amada le hizo, la bailarina no dudo en lucir el anillo que el líder de la ‘Orquesta Internacional’ le dio.

Para el programa ‘Válgame’, la integrante de ‘Alma Bella’ confirmó que Domínguez le regaló la joya; no obstante, según ella, no fue por ningún motivo especial.

“Me lo ha regalado él (...) Imagínate no me ha pedido para ser enamorados, no me ha pedido menos para ser novios”, precisó.

Asimismo, Franco no se mostró muy interesada en saber el valor del anillo y señaló que ella también es detallista con Domínguez.

“Yo soy detallista. A mí me gusta ser así, sin fechas, él día que yo quiera se lo voy hacer”, aseveró.

Christian Domínguez regala anillo a Pamela Franco. (Latina)

ES DE ORO

Por su parte, Christian Domínguez habló sobre el obsequio y confirmó que el anillo es de oro.

“Obvio, 60 puntos. Nuestra relación no se basa en fechas y los detalles van y vienen todo el tiempo”, señaló.