Christian Domínguez confirmó los rumores que sostenían que su relación con Isabel Acevedo había llegado a su fin. Este miércoles, el cantante de cumbia aseguró que “hace uno días” se separó de ‘Chabelita’. ¿Por qué terminaron?

En una entrevista en el programa ‘Válgame’, Domínguez dijo que fue la misma Acevedo quien decidió ponerle punto final a su historia de amor. De acuerdo con lo que contó, la cosmetóloga “no podía manejar” la vida personal del cantante.

“Esto ha sido una decisión que ella tomó porque ella termina conmigo. Hay puntos que ella no podía tolerar. Lo que me dijo es: este punto no lo puedo manejar”, declaró.

Ante este escenario, Domínguez asegura que no pudo hacer más para revertir la decisión de su expareja. “Yo entiendo su posición pero no puedo hacer nada porque no puedo cambiar las cosas", explicó.

El ex ‘Guachimán’ descartó que su relación haya encontrado su fin debido a una tercera persona. “No habrá videos, audios, durante la relación con otra persona”, sentenció firmemente para desmentir cualquier posibilidad de infidelidad.

Como ya lo había asegurado antes, el cumbiambero dijo que su amorío con ‘Chabelita’ terminó “de una buena madura” y que las familias de ambos, hasta el día de hoy, no se habían terminado de su ruptura amorosa.