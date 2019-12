Ya quedan solo unos días para que el futbolista Christian Cueva se una en matrimonio con la madre de sus hijos, Pamela López, pese a las críticas sobre él por unas supuestas infidelidades cometidas con algunas jóvenes de la farándula.

Ahora el seleccionado nacional fue captado junto a su futura esposa durante los ensayos de lo que será su matrimonio civil que se realizará en Trujillo, según una publicación compartida por el exconductor de espectáculos, Rodrigo González.

Ensayo de la boda de Christian Cueva y Pamela López. (Instagram)

“Hola Rodrigo se te extraña en la tele pero que bueno verte por Instagram. Ayer me enviaron esta foto, al parecer son ensayos de su matrimonio civil de mañana”, escribió la usuaria que compartió las imágenes con el popular ‘Peluchín’.

En las fotografías se observa a la pareja abrazada y rodeada de algunos familiares al interior de lo que parece ser unas oficinas municipales.

Tal parece que pese a las especulaciones, la pareja se mantiene firme frente a sus planes de matrimonio que se concretarán el próximo 21 de diciembre en una hacienda del distrito de Víctor Larco.

¿ QUÉ DIJO SHIRLEY ARICA SOBRE CUEVA?

Shirley Arica se presentó el último miércoles en el set de ‘Magaly TV: La firme’ y se refirió cómo Christian Cueva intentó conquistarla, pese a que tenía pareja.

La modelo aseguró que conoció al popular ‘Aladino’ en una reunión que ocurrió en junio de este año, pero que jamás pasó algo entre ellos.

“Me sacó a bailar, pero no es mi tipo. A mí físicamente Cueva no me gusta porque es muy enano, a mi gusto. Yo soy enana y necesito un chico alto. Es bien chiquito y su cara es rara”, comentó.