Shirley Arica se presentó en el set de ‘Magaly TV: La firme’ y se refirió cómo Christian Cueva intentó conquistarla, pese a que tenía pareja.

La modelo aseguró que conoció al popular ‘Aladino’ en una reunión que ocurrió en junio de este año, pero que jamás pasó algo entre ellos.

“Me sacó a bailar, pero no es mi tipo. A mí físicamente Cueva no me gusta porque es muy enano, a mi gusto. Yo soy enana y necesito un chico alto. Es bien chiquito y su cara es rara”, comentó.

La ‘Chica realidad’ también sostuvo que el futbolista es una persona bastante alegre y graciosa. “Me cae súper bien, buena gente, baila bien, pero hasta ahí no más”, señaló.

En otro momento, Shirley Arica mencionó que Christian Cueva le dijo en la fiesta que se encontraba peleado con su esposa Pamela López y que pronto se iba a separar. “Su floro monse me aburrió y me fui a bailar con otro chico más guapo”, refirió.

