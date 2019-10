Chris Soifer se sentó el último sábado en el sillón rojo del programa ‘El valor de la verdad’ y sus confesiones causaron revuelo en el mundo del espectáculo, pero también en el deporte: Christian Cueva fue uno de los que fue nombrado.

La hermana de Michelle Soifer había comentado que el futbolista fue “su amigo con derecho” y que llegó a ilusionarse.

Ante estas declaraciones, el jugador de la selección peruana expresó su incomodidad y señaló que su familia está pagando las consecuencias por los malos comentarios en sus redes sociales.

“La conozco, la conocí una vez, pero no es mi amiga, no voy a mentir para nada y bueno se dijeron unas preguntas que generaron una intriga en mi familia más que nada. Dieron dos preguntas con mi nombre, me incomodó”, dijo Cueva en una comunicación vía telefónica con el programa deportivo de ATV.

No es la primera vez que Christian Cueva es relacionado con una chica reality. También lo vincularon con Rosángela Espinoza y Alexandra Méndez ‘La Chama’, quien indicó que el deportista siempre la invitaba a salir cuando su esposa se encontraba embarazada.