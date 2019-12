El 2019 ha sido un año intenso para Christian Cueva. No solo se encuentra sancionado por su el Santos FC por mala conducta, también ha estado en el ojo de la tormenta por intentar vincularse con varias chicas de la farándula —como Shirley Arica y Vania Bludau— y, en simultáneo, mantener una relación con Pamela López, madre de sus hijos.

Pese a todos los escándalos, Pamela ha demostrado que no le importa lo que digan de su pareja. De hecho, dentro de unos días, la trujillana le dará el ‘sí’ al popular Aladino, hecho que fue duramente criticado por la prensa local.

Como era de esperarse, esta unión ha sido duramente criticada. Sin embargo, a Pamela no le importa el qué dirán, y siempre lo deja en claro con polémicos mensajes en su cuenta de Instagram. En su último post, pide a los usuarios que por favor dejen de juzgar sus decisiones.

“No juzguen! No señalen! No ofendan! No vivan del morbo! No desaten falsos o medias verdades! Tengan temor de Dios!!!!!!!! El es real”, se lee.

Pamela López envía mensaje en Instagram. (Instagram)

“No está preparado para una relación”

Al respecto, Magaly Medina no pudo con su genio y se animó a enviarle un revelador mensaje a la pareja del jugador. "Yo respeto mucho la espiritualidad y la religiosidad de las personas, pero a veces tanto mencionan a Dios cuando deberían de pedirle a su creador que las ilumine en el camino, les haga ver la verdad y les presente una prueba y que ellas por fin crean”, dijo.

Asimismo, añadió que le daba ‘lástima’ la situación que vive la mujer, y hasta se animó a decirle a Cueva que tenga un poco más de respeto hacía su esposa. “Un hombre que realmente quiere a una mujer es leal a esa mujer y sobretodo, toda relación parte de algo fundamental, que es el respeto entre los dos. Si hay una falta de respeto.... Yo creo que ella debería ponerse a pensar que él no está preparado para una relación... La única que queda humillada públicamente y mal es ella y toda su familia porque él es el que debería respetarla. Qué lastima de verdad que este hombre tenga convencida a esta señora de incluso ahora llevarla y hacerla firmar en el registro civil” acotó la Urraca.

Recordemos que la última modelo en revelar que el popular Aladino intentaba pretenderla, fue Olinda Castañeda. Según contó, la contactó por redes sociales para ofrecerle viajes y salidas que nunca aceptó.