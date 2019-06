Esposa de Christian Cueva envía este mensaje tras rumores del futbolista con Rosángela Espinoza

Tras las especulaciones que vinculan a Christian Cueva y Rosángela Espinoza , la esposa del futbolista, Pamela López Solorzano, utilizó sus redes sociales para respaldar a su pareja.

" Lo que no ves con tus ojos, no lo inventes con tu boca. Gracias a Dios por su amor y misericordia siempre... mi enano está bien", escribió Pamela López en su cuenta de Instagram.

En otra publicación, la esposa de Christian Cueva indicó: "Tarea para hoy: ser feliz sin pedir permiso a nadie, solo agradecer a Dios la maravillosa oportunidad de un día más de vida".

CUEVA PIDIÓ QUE NO LO VINCULEN CON ROSÁNGELA ESPINOZA

"(Me están fastidiando) ya mucho, ya demasiado. Salieron a hablar de mí, en el programa de la señora Magaly, una persona que me están vinculando con la señorita Rosángela por un video que hice hace mucho, pero esto me está cansando", expresó Christian Cueva.

Como se recuerda, Antonio Tafur, el examigo de Rosángela Espinoza contó detalles al programa 'Magaly TV, la firme' un supuesto acercamiento entre la modelo con el futbolista.



