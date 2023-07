Christian Cueva se convirtió nuevamente en noticia y no precisamente por destacar en las canchas de fútbol. El futbolista se encuentra en el ojo de la tormenta tras faltar a los entrenamientos de Alianza Lima, hecho que le costará enfrentar un proceso por indisciplina.

(Foto: ATV)

En medio de la polémica, el programa ‘Magaly TV: La Firme’ emitió este lunes imágenes donde se aprecia al futbolista en la inauguración de una cancha de grass sintético. El evento se habría llevado a cabo el último domingo en la ciudad de Huanchaco, Trujillo.

Pero el pelotero no sólo habría estado de juerga en este lugar y es que horas después también fue captado disfrutando de lo lindo en una discoteca trujillana.

(Foto: ATV)





Comando Sur y su mensaje a Cueva:

El Comando Sur envió un mensaje para Christian Cueva en sus redes sociales luego de que se ausente de los entrenamientos tras el encuentro ante Municipal el pasado sábado, cuestionando su compromiso con el club y recordándole el esfuerzo económico que se hizo para su préstamos desde el Al Fateh.

“Le faltas el respeto a nuestra sagrada camiseta, le faltas el respeto a nuestros colores, le faltas el respeto a la mejor hinchada del país, le faltas el respeto a tus compañeros, le faltas el respeto a ALIANZA LIMA”, le advierten al pelotero.

La hinchada también le recordó su estado de forma física, que no es la mejor, razón por la cual el volante no habría marcado la diferencia en las oportunidades que Guillermo Salas le brindó, incluso por encima de jugadores que tenían continuidad en el elenco íntimo.

“Nunca nadie ha pasado por encima del Club, y mucho menos lo harás tú. Tienes el mejor sueldo del plantel y ni si quiera puedes comprometerte, no entrenas, tienes un estado físico terrible, no corres, simplemente no eres digno de vestir la gloriosa blanquiazul, simplemente eres repudiable”, concluye el mensaje.

Comando Sur y el mensaje para Christian Cueva