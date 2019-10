El futbolista Christian Cueva se pronunció en torno al supuesto affaire que habría sostenido con Chris Soifer, hermana menor de Michelle Soifer. El futbolista negó haber sostenido una relación con la muchacha y pidió disculpas a su esposa por esta situación.

“¡Nada dura para siempre! Lo que me queda hacer es poder revertir esta situación, que para nada es bueno, sobre todo para mí y mi familia. Tengo que ser hombre y afrontar esta situación, y lo voy hacer como lo estoy haciendo ahora, por mí y mi familia", dijo el futbolista en ‘Mujeres al mando’.

Los rumores de un supuesto romance entre Chris Soifer y Christian Cueva surgieron cuando ella acudió al programa ‘El Valor de la Verdad’. La joven prefirió tocar el botón rojo del espacio y evadir la pregunta si habría tenido un ‘affaire’ con el futbolista.

Asimismo, el exnovio de Chris Soifer, Jeicy, aseguró lo contrario e incluso dijo que tenía pruebas del supuesto affaire. “Estoy asegurando lo que yo vi, yo lo tengo en el celular”, indicó Jeicy.

Futbolista confirmó haber conocido a Cris Soifer, pero negó que haya sostenido un affaire. | Composición

Como se sabe, el futbolista está casado con Pamela López Solorzano, con quien además es padre de tres menores de edad.

ARREPENTIDO DE CONOCERLA

No obstante, el seleccionado de la ‘Blanquirroja’ confirmó que sí conoció a Chris Soifer, pero lamentó que se cruzara en su camino.

“Conocí (a Chris) pero nunca tuve ninguna relación ni siquiera amical. Un amigo me la presentó y me escribió al Instagram porque quería saber cómo era México porque quería estudiar allá y yo jugaba en ese país. Esa es la realidad y no hay otra (...) Lo reconozco, fue un error porque no debí ni conocerla. A nadie le va a parecer bien, mucho menos a tu pareja”, precisó Cueva.

Christian Cueva y su esposa Pamela López. (Fotos: Instagram)

LUCHARÁ POR SU FAMILIA

El futbolista evidenció preocupación por su esposa y su matrimonio, y manifestó que luchará por el bienestar y felicidad de su familia.

“Estuve mal, me equivoqué, estuve triste ver a mi familia sufrir, eso me mata (...) No quiero destruir mi familia, no quiero perder a mi familia y eso es lo que voy a buscar de hoy en adelante, acabando con estos temas”, precisó.