Lo contó todo sobre sus exs. Chris Soifer reveló detalles inéditos sobre los romances que mantuvo con al menos tres futbolistas peruanos, algunos de ellos memorables y otros para el olvido, durante la última edición de ‘El valor de la verdad’.

La hermana de Michelle Soifer se animó a revelar que mantuvo un ‘affaire’ con Yordy Reyna y fue enamorada de Hernán ‘Churrito’ Hinostroza, pese a que su familia no estaba de acuerdo. Además, se le preguntó por la breve relación que habría mantenido con Christian Cueva.

De acuerdo con la joven y con sus amigos más cercanos, a Chris no le llama la atención la apariencia de los chicos con los que se involucra. “A mí el físico no me importa (...) Tengo gustos variados", le confesó a Beto Ortiz.

Por ejemplo, de Yordy Reyna lo que le atrajo fue su “estilo”. “Empezamos con eso de la mirada, del coqueteo y las pestañas, hasta que el chico con el que supuestamente yo había ido me saca a bailar y Yordy se para con sus amigos a mi costado. Te juro que no sabía que jugaba fútbol. A mí me gustaba su estilo”, aseguró.

“Me dijo que trabajaba en Austria y que era futbolista. Yo no sabía nada de fútbol y por él me comenzó a gustar el fútbol. Le di mi número y al día siguiente te juro que estaba toda la mañana esperando que me llamara”, contó, y dijo haberse sentido un poco ilusionada.

En cuanto a besos, Chris aseguró que prefiere los de ‘Churrito’ Hinostroza. “Me quedo con Hernán”, dijo evidentemente avergonzada. Sin embargo, no quiso responder sobre su supuesto ‘affaire’ con Christian Cueva. Al ser consultada, solo sonrió tímidamente y cambió de tema.