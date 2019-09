El día de ayer, Cris Soifer, participó en ‘El Valor de la Verdad’ y se llevó 25,000 soles al contestar 20 de las 21 preguntas realizadas por el conductor Beto Ortiz. La pequeña del clan Soifer se sentó en el sillón rojo para defender a su hermana de las acusaciones públicas realizadas por Kevin Blow y, además, revelar algunos pasajes ocultos de sus anteriores relaciones.

Una de las revelaciones y, probablemente, la más fuerte fue cuando la joven asintió entre lágrimas haber sufrido maltrato por parte de su expareja, el rapero Jeyci Pérez. “Yo llego a verlo y me dice:'¿Por qué no me contestas?' Me jala de los cabellos y me empuja por las escaleras (...) Jayci no me pegues, no me toques. Siempre me ha hecho quedar como si estuviera loca. Traté de defenderme en varias discusiones, porque me creía fuerte”, fue una de las potentes declaraciones que confesó.

Los hechos de violencia continuaron con el pasar de la relación. “Todo era un círculo: Jeyci, Kevin, Michelle y Chris (...) Él me agarró, me arañó toda la cara, me pateó, me jalaba el cabello. Me indignaba porque siempre me preguntaba: '¿Chris por qué te haces eso? Chris, no te puedes lastimar de esa manera’. Él sabía que yo en todo momento le estaba grabando”, comentó.

En ese entonces, la joven no contaba con el apoyo de sus hermanas, pues no le creían. Según dijo la mayor de las Soifer: Kimberly, el sujeto tenía fuerte capacidad de persuasión, a tal punto que logró que ella y Michelle estuvieran en contra de su hermana pequeña. Cris, ya no podía más con la situación, así que decidió grabarse y tomarse fotografías que le sirvieran como prueba.