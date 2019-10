Para la conocida Chris Soifer, su expareja sentimental, el rapero Jeyci Pérez, deberá asumir las consecuencias por haber asegurado que ella tuvo un affaire con el futbolista Christian Cueva.

Como se sabe, el jugador de la selección peruana anunció que iniciará acciones legales en contra del rapero.

“Si Jeyci tiene que asumir alguna responsabilidad, que las asuma. No es que hablas y después te lavas las manos como Pilatos. Así que cualquier cosa que él tenga que aclarar, me imagino que será por la vía legal, y me parece perfecto”, declaró a Trome.

Así fue como la empresaria y modelo apoyó la decisión del integrante de la selección, con quien recientemente fue involucrada amorosamente. Recordemos que el futbolista está casado con Pamela López y tiene tres hijos en común con ella.

Descartó que ella haya dejado entrever en ‘El valor de la verdad’ que sostuvo un romance con el también mediocampista del Santos FC; y añadió que desea dar por cerrado el tema por su bien y el de la familia de Cueva.

“La verdad que es un tema que se escapa de mis manos, no fui yo quien lo tocó (el botón de EVDLV), lo ocasionó Jeyci. Si Christian está pidiendo pruebas, ya es un tema que ellos tienen que arreglar. Yo no quiero ni mencionar a Christian por respeto a su familia, por su tranquilidad, y espero que toda esta situación se calme tanto para él como para mí”, finalizó.