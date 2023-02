Roberto ‘Chorri’ Palacios anunció que tomará medidas legales contra Maribel Meza, la mujer con la que fue ampayado en comprometedoras situaciones por las cámaras de “ Magaly TV: La Firme ” poco antes de su boda con su pareja Karla Quintana.

El exfutbolista salió al frente para defenderse y en declaraciones para el programa “Amor y Fuego” no solo negó haber sido infiel, sino que confirmó que denunciará a Maribel Meza luego que difundiera sus conversaciones de WhatsApp.

“¿Sigues en tu posición? ¿Vas a tomar alguna medida legal? ¿Te has comunicado con ella o ella contigo?”, fue la pregunta de la reportera del programa conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre.

“No me he comunicado todavía, pero sí, de hecho sí, mi abogado ya va a tomar cartas en el asunto sobre ese tema porque no va a quedar así”, respondió el expelotero.





‘Chorri’ Palacios y su tercer ampay





El exdeportista continúa acaparando las portadas de los medios de espectáculos luego que Magaly Medina difundiera imágenes donde se le ve bastante cariñoso con Maribel Meza solo nueve días antes de su boda con la madre de sus hijos.

La protagonista del ‘ampay’ aseguró que tuvo un encuentro íntimo con el exjugador del Sporting Cristal dentro de su auto y mostró los chats que confirman la supuesta infidelidad.

“Tú, Roberto Palacios, sabes muy bien que el día 11 de enero, una semana antes de casarte, pasó un encuentro íntimo en tu camioneta. Yo solamente estoy contando mi verdad, tú sabes que yo no miento. Hubo conversa y conversa… hasta que a mí se me cayó el arete. Él me dice ¿vamos atrás? El resto, ya tú sabes”, comentó la mujer.





