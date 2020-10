La “Chola Chabuca” está de fiesta porque su programa “El Reventonazo de la Chola” cumple 13 años en la televisión. Es así que decidió brindar una conferencia de prensa para hablar del entretenimiento que ofrece a los televidentes y del cual se siente responsable.

Desde el lanzamiento, el programa viene liderando en las pantallas de América Televisión. Motivo por el que Ernesto Pimentel, el creador tras la “Chola Chabuca”, está agradecido con los televidentes. Es así que este sábado presentará una edición de aniversario con invitados especiales y más.

Humor con responsabilidad

La “Chola Chabuca” brindó algunas reflexiones sobre el papel de los programas humorísticos con el público. “Yo siento que el humor tiene una deuda con la sociedad. A veces podemos ser indolentes con lo que puede parecer que estaba bien antes y ahora no. Desde ese punto de vista, el humor tiene que autorregularse”, agregó.

Además, Pimentel afirmó que su equipo de producción adopta todas las medidas de bioseguridad para evitar un contagio de coronavirus. “Nosotros tratamos de cuidarnos unos a otros. Desde que llegamos a estudios de Pachacámac tenemos que someternos a todo un ritual. El COVID-19 no es una broma, es una cosa seria y así lo hemos entendido”, afirmó.

Se mostró respetuoso de el fallo del Poder Judicial por el caso de la “Paisana Jacinta”, cuya emisión fue prohibida al considerar que el personaje atenta contra el derecho de las mujeres indígenas y promueve la discriminación .

“Nunca me he referido en ningún término a Jorge Benavides y siempre he mantenido mi distancia con 'La Paisana Jacinta. El humor se debe manejar con las nuevas pautas para entretener”, explicó.

