Después de dos meses de incertidumbre, la FIFA dio su veredicto acerca del caso Byron Castillo y falló en contra del reclamo de Chile, dejando a Ecuador con su cupo directo al Mundial Qatar 2022. La noticia fue confirmada por todos los medios de comunicación y, en Perú, el conductor de “+Espectáculos” ‘Choca’ Mandros tuvo una peculiar reacción.

Y es que en la reciente edición del programa de espectáculos de América TV, el conductor ‘Choca’ Mandros no pudo evitar esbozar una sonrisa al comentar que el reclamo de Chile no fue efectivo, por lo que no asistirán a la cita mundialista en Qatar.

“Y ahora comentando un poco lo que está pasando para el Mundial (Qatar 2022), Ecuador firme en Qatar, FIFA rechazó reclamo de Chile y no irá al Mundial, que pena”, dijo Choca Mandros, con una notable sonrisa en el rostro.

“Pero dilo con algo más de seriedad, alguien me puede pasar papel tissue que se le salen las lágrimas a ‘Choca’”, bromeó su compañera Jazmín Pinedo. “No tengo nada en contra, pero es el tema del fútbol. Ellos reclamaron, Ecuador continúa y Chile no va al Mundial”, respondió el conductor de TV.

Como se sabe, la FIFA anunció su decisión a través de un comunicado breve, sin detalles, pero al mismo tiempo tajante en sus conclusiones. “La Comisión Disciplinaria de la FIFA desestima todos los cargos en contra de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. El procedimiento disciplinario iniciado en contra de la Federación Ecuatoriana de Fútbol se declara cerrado mediante la presente”.

