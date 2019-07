'La Chilindrina' contará los secretos de la vecindad de 'El Chavo del 8' en 'El valor de la verdad'

La actriz Maria Antonieta de las Nieves, conocida a nivel internacional por su personaje 'La Chilindrina' en 'La vecindad de El Chavo', se sentará este sábado en 'El valor de la verdad' de Latina.

El famoso personaje infantil contará secretos, enredos, dispuestas y romances al interior de la vecindad más conocida y exitosa de México.

"Este sábado, como todos los sábados, le traemos los mejores chismes de la vecindad. LA CHILINDRINA en 'El valor de la verdad'", anunció el conductor Beto Ortiz.

"No se pueden perder 'El Valor de la Verdad'... Me dicen que me tengo que sentar en un sillón rojo. Mira, Beto, no me gusta el chisme, pero estaré en el programa", anunció la actriz mexicana.



