El conductor de televisión Andrés Hurtado, conocido como ‘Chibolín’, tuvo un tenso momento con periodistas de la cadena Telemundo que se comunicaron con él a raíz de que despidió a su productor en pleno programa en vivo.

Como se recuerda, Hurtado fue el maestro de ceremonia del Miss Perú La Pre y cuando tuvo que hacerle una pregunta a una participante se percató que esta estaba mal escrita: “Cuál consideras tú que es tu mayor medio?”.

Al ver que la palabra “medio” debía decir “miedo”, se acercó a su productor y lo despidió en plena transmisión.

Por este motivo, los conductores del programa ‘Hoy Día’ se comunicaron con ‘Chibolín’, indagaron por su proceder y el conductor peruano se defendió.

“Quizá el tema sea pobrecito él y qué villano soy yo. Ustedes tienen que darse cuenta que este es un concurso de Miss Perú La Pre, adolescentes que van a ir a concursar para traer la corona al Perú (...) Estas chicas están nerviosas por las preguntas y por una pregunta mal hecha se les puede caer la corona”, inició el también actor cómico.

En ese momento, el conductor y actor Daniel Arenas le dijo que en estos casos se suele seguir un libreto para evitar errores y le preguntó “¿Tú no lees tu libreto?”. Entonces, ‘Chibolín’ tomó a mal la pregunta y enfureció.

“Para que sepas, esto no es un libreto porque es una pregunta al azar, yo no tenía un libreto, lo que tratas tú es de hacerme quedar mal”, respondió.

Y agregó, ahora refiriéndose al periodista Frederik Oldenburg: “Como tú nunca has sido conductor de un Miss, las preguntas no se ensayan, se sacan al azar”.

Luego Andrés Hurtado dijo que no tiene por qué disculparse y aseguró que su actitud no fue porque le “ganó el ego” y que la situación, más bien, le avergonzó.

Tras varios minutos de una tensa conversación, Frederik Oldenburg sentó postura y le respondió a ‘Chibolín’.

“La educación es la misma en Perú y en Estados Unidos, siempre va a ser la misma, y te está hablando un periodista, comunicador, graduado en Universidad, no sé si tu eres periodista o comunicador social, no sé si tienes postgrado o no lo tienes. Yo tengo 15 años de experiencia como periodista, como presentador y también presento un programa aquí en Estados Unidos en prime time. Tengo la experiencia que tienes tú, para que sepas un poco con quién estás hablando”, expresó el periodista de Telemundo.

“Así es su majestad, Frederik”, respondió el peruano.





VIDEO RECOMENDADO