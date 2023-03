Sin pelos en la lengua. El popular ‘Chef Solidario’ no dudó en destacar el apoyo solidario que tuvo con los damnificados por el ciclón Yaku , luego de que el programa de ‘América Hoy’ y sus conductoras Ethel Pozo y Brunella Horna se llevaran el crédito de los chefs que llegaron hasta el borde del río Chillón, en Comas .

A través de un EN VIVO por TikTok, el chef solidario aclaró que ni la hija de Gisela Valcárcel ni la producción de ‘América Hoy’ le entregó dinero para que lleve comida a los damnificados del huaico.

“Señora Ethel esto va para usted, sé que el video va a llegar a sus oídos. Usted a mí no me ha dado dinero para cocinar, para preparar la carapulcra, usted en ningún momento o bueno demuéstrelo si estoy hablando mal. Nadie de producción nos dio dinero, ni usted, tengo pruebas que certifican que no dieron ayuda. Vinieron a pedirme ayuda a mí, se les cayó el teatro, es que eso vende amigos”, dijo.

El Chef Solidario, molesto e incómodo, explotó contra el programa ‘América Hoy’, luego de las conductoras aseguraran que, con su apoyo, han llegado a brindarles comida a las personas que lo perdieron todo por los huaicos.

“Ustedes cuando vean a un artista apoyando a la gente que está en desgracia, detrás de ese apoyo hay un equipo, pero los que salen al aire diciendo que ellos llevaron ayuda, es mentira. Hay mucha gente que se pone la mano, pero somos nosotros”, agregó.





Gisela defiende de las críticas al programa de su hija

Gisela Valcárcel salió en defensa de Ethel Pozo, indicando que es importante exponer las ayudas que se hacen para que estas se repliquen.

“Buenos días, ‘América Hoy’ informando desde zonas afectadas en nuestro país, pero no solo informando, sino también ayudando. Como un poco también se mencionaba, sí se tiene que decir, tú ayudas, yo ayudo porque esto se replica, se tiene que decir”, indicó Valcárcel desde su cuenta de Instagram.

“Hay quienes piensan que no, pero sí, se tiene que decir me estoy sumando. Y así los demás se suman, ahora para mí ellos son una inspiración. Ahora también estamos con unas personas de Ventanilla, ayudando (...) Entonces, es bueno decirlo. Desde que hago televisión, me dicen que no debo decirlo, pero no, sí hay que decirlo”, añadió la madre de Ethel.





VIDEO RECOMENDADO