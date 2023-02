Gran sorpresa ha causado el cantante César Vega luego de emitir un comunicado donde anuncia que se aleja de la música. El artista tomó esta radical decisión a casi un mes de haber sido detenido por manejar en estado de ebriedad.

“Muchas gracias por todo querida música, jamás pensé separarme de ti, pero estoy seguro que nos veremos pronto. Gracias por todo mi gente, que siga viviendo la salsa”, se lee en el pronunciamiento del ex de Suu Rabanal.

El comunicado provocó la rápida reacción de sus seguidores quienes no dejan de expresarle mensajes de apoyo, aunque para otros usuarios esta solo sería una estrategia para promocionar alguna canción.

“Sonerito regresarás y como el ave fénix”, “Sólo tú sabes el duro momento que pasas, Dios te ayude a superar todo mal momento y que pronto vuelvas a deslumbrar en el escenario sonerito”. “César Vega no hagas eso, tu gente te aclama, eres el mejor”, “Que esto sea un impulso para replantear tu carrera y vuelvas a sonar con fuerza, tienes talento de sobra”, fueron algunos de los comentarios.

César Vega detenido por manejar ebrio:

El pasado 4 de febrero, agentes de la Policía Nacional intervinieron al cantante por manejar su auto Mercedes Benz en estado de ebriedad y por realizar maniobras temerarias por las calles de Miraflores.

Tras este escándalo policial, el intérprete de “Esos Ojitos Negros” publicó una extensa disculpa, a través de Instagram, en la que aceptó sus errores y desaciertos.

“Hay veces en la vida donde uno la pasa mal, pierde un poco el rumbo y comete errores, yo cometí uno del cual me arrepiento. Mi juventud, mi inexperiencia y mi irresponsabilidad me jugaron una mala pasada y no busco excusa alguna para remediarlo, al contrario, estuve siempre dispuesto a afrontar cada uno de mis errores desde que decidí ser cantante o como algunos me llaman “un personaje público”, se puede leer en la publicación.

Y aclaró que está dispuesto a cambiar su actitud por su familia y por su público.

“No estoy pasando un buen momento personal desde hace algún tiempo y como repito, no es una excusa para equivocarse de la manera en que yo lo hice, pero desde el fondo de mi corazón les pido perdón y les digo que este es un ejemplo que no se debe de repetir y que jamás en mi vida artística y personal había pasado por algo similar. Quiero empezar de nuevo, siempre quise ser una mejor persona antes que un mejor cantante y quiero pedirle perdón públicamente a mi familia y a la vez a mis amigos y a todo mi público, una nueva oportunidad para enmendar mis errores, para demostrarles que puedo ser mejor cada día y que voy a aprender de este mal momento que estoy pasando por mi propia culpa”, concluyó.