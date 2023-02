El cantante César Vega fue intervenido por la policía por manejar ebrio y realizar maniobras temerarias por las calles de Miraflores. El hecho ocurrió la madrugada del pasado sábado 4 de febrero en la avenida Angamos.

César Vega fue intervenido cuando manejaba su auto Mercedes Benz, según el informe de ‘Magaly TV La Firme’. “Él es ídolo en el Callao, pero creo que un poco de orden y disciplina debería ir acompañado, porque siempre el éxito se puede perder así de fácil”, señaló Magaly Medina.

Según indica el parte policial, el cantante se resistió a pasar el dosaje etílico en un primer momento. Sin embargo, luego de unos minutos, se sometió a la prueba. Según la información oficial, el cantante presentaba 1.89 gramos de alcohol. Como se recuerda, lo permitido es 0.5.

De acuerdo al informe, César Vega permaneció dos días en la comisaría de Miraflores. Al salir de la dependencia policial, el cantante afirmó para las cámaras de ‘Magaly TV La Firme’ que “no ha pasado absolutamente nada”.

LAS DISCULPAS DE CÉSAR VEGA

Luego de que el informe saliera al aire, el intérprete de “Esos Ojitos Negros” publicó una extensa disculpa, a través de Instagram, en la que aceptó sus errores y desaciertos.

“Hay veces en la vida donde uno la pasa mal, pierde un poco el rumbo y comete errores, yo cometí uno del cual me arrepiento. Mi juventud, mi inexperiencia y mi irresponsabilidad me jugaron una mala pasada y no busco excusa alguna para remediarlo, al contrario, estuve siempre dispuesto a afrontar cada uno de mis errores desde que decidí ser cantante o como algunos me llaman “un personaje público””, se puede leer en la publicación.

Y aclaró que está dispuesto a cambiar su actitud por su familia y por su público.

“No estoy pasando un buen momento personal desde hace algún tiempo y como repito, no es una excusa para equivocarse de la manera en que yo lo hice, pero desde el fondo de mi corazón les pido perdón y les digo que este es un ejemplo que no se debe de repetir y que jamás en mi vida artística y personal había pasado por algo similar. Quiero empezar de nuevo, siempre quise ser una mejor persona antes que un mejor cantante y quiero pedirle perdón públicamente a mi familia y a la vez a mis amigos y a todo mi público, una nueva oportunidad para enmendar mis errores, para demostrarles que puedo ser mejor cada día y que voy a aprender de este mal momento que estoy pasando por mi propia culpa”, concluyó.





VIDEO RECOMENDADO