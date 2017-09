Miembros del elenco de baile del show infantil de Paloma Fiuza sufrieron un accidente el pasado 3 de setiembre cuando se dirigían a realizar una de sus presentaciones en Cerro de Pasco.

Son estos bailarines quienes acusan a la chica reality de no ayudar con los gastos médicos.

“Paloma Fiuza aunque sea debió acercarse, aunque sea una llamada, debió ir a la clínica a ver cómo estábamos”, manifestó con enojo Diana Montalvo, bailarina del elenco de Fiuza.

“¿Y Paloma? ¿Por qué no se aparece? El chofer fue a nuestros cuartos, nos pidió disculpas y todo, pero Paloma, ¿por qué no viene? Aunque sea una llamada, una carta. No le importa”, añadió.

“A mis compañeros y a mi nos ha molestado que no se aparezca y hasta ahorita estamos esperando”, afirmó la bailarina.

La Van en donde se transportaban los bailarines quedó inservible, y tres de ellos sufrieron lesiones graves en el rostro como cortes profundos en la cara y los labios, así lo informó 'Amor, Amor, Amor'.