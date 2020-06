Magaly Medina no soportó las insolencias del actor mexicano Alfredo Adame y cortó el programa de manera abrupta.

En una conexión online, Alfredo Adame inició el diálogo para hablar de su accidentada entrevista con Laura Bozzo, pero el mexicano -como lo ha hecho muchas veces- se salió de control y empezó a despotricar contra Laura Bozzo y las mujeres a las que considera ‘machorras’.

La entrevista se tornó violenta cuando la periodista le preguntó por sus acusaciones de maltrato hacia las mujeres, pues su exesposa le ha hecho graves denuncias en su país.

Adame se despachó con todo contra su expareja y también contra Bozzo.

“¿Usted odia a las mujeres, señor Adame, por lo que le hizo su exesposa?”, cuestionó Magaly al actor, quien negó que odie a las mujeres, tras remarcar que solo dice las verdades a la gente, sea hombre y mujer.

"Yo no soy su exesposa, el respeto se gana, me falta el respeto a mí, es un misógino al hablar así, cómo va a llamar a una mujer machorra, es un hombre de las cavernas”, afirmó la conductora.

“Lo que tú acabas de decir es lo mismo que dijo Laura Bozzo, la palabra cuando sale del cañón no tiene regreso como la bala, me acabas de llamar misógino , me acabas de decir que odio a las mujeres. Tú estás totalmente equivocada", arremetió el actor.

Alfedo Adame se defendió y continuó atacando a Laura Bozzo. “A ese tipo de personas así se les trata. Yo trato a las mujeres como damas y soy un hombre educado y cortés. Toda la vida lo he sido, pero toda las bolas de personas como ella, les hablo como se merecen. Tú (por Magaly) no vas a venir a decirme cómo le hablo a una mujer porque ahora en México soy un héroe nacional”, señaló.

Luego de que Magaly Median calificara a Adame de “misógino” y el actor la llamara “ignorante”, la entrevista era insostenible. Así que la presentadora de ATV tuvo que pedir a la producción que cortara el enlace en vivo porque tenía que despedirse y dar pase al noticiero.

