Lo extraña. La modelo Melissa Paredes utilizó sus redes sociales para conversar con sus seguidores y se animó a revelar que su cuerpo viene reaccionando ante la ausencia de su esposo, el futbolista Rodrigo Cuba.

A través de su cuenta de Instagram informó cómo le está afectando el no ver a su pareja. “En el lado personal no estoy a mi 100%, no se nota porque soy una mujer fuerte por naturaleza, pero mi cuerpo sí lo bota por el estrés y la ansiedad de que mi esposo no esté acá”, señala la actriz.

“Hoy es su cumple encima, hemos hecho una tortita para cantarle cumpleaños por facetime, bueno les estaba contando que se me está cayendo el pelo y me están saliendo unas (...) una alergia en el cuerpo, se me ponen como manchones rojos horribles,de alguna manera creo que el cuerpo tiene que desfogar. Yo no puedo estar triste porque tengo a mi bebita acá”, agregó la también actriz.

Paredes dijo sentirse en confianza con sus fans pues constantemente le preguntan por su estado de ánimo debido a que está muy lejos del jugador.“Les cuento todo esto porque me escriben mucho respecto al tema de que mi esposo no puede venir, mi cuerpo tiene que desfogar por algún lado y desfogar con mi pelo”, expresó.

VIDEO RECOMENDADO

Edison Flores protagonizó divertido video. (Instagram)