La exmodelo Cati Caballero, al borde de las lágrimas, negó que su matrimonio esté pasando por un mal momento, tal y como se deslizó en un medio periodístico.

La también empresaria el domingo publicó un post en Instagram donde reveló que junto a su esposo, Hugo Feldmuth, enfrentan desafíos donde a veces “es necesario parar, respirar y tomar un nuevo aliento”.

Aclaró que las parejas enfrentan siempre desafíos, pero es distinto a tener altibajos.

“Leímos una noticia que nos sorprendió y nos entristeció porque de alguna manera refleja lo que hay en el corazón de mucha gente que dejó de creer en el amor (...) Es como si existiera un deseo de ver que los matrimonios se destruyen, no entiendo cómo un medio, si me menciona, no ve a qué me dedico, lo que escribo en mi página, los post que comparto en redes sociales”, indicó Cati Caballero.

“Dejen de inventar que la gente se separa o se divorcia. ¿Es el deseo en su corazón? ¿Estamos esperando una noticia así? (...) No hemos enfrentado ninguna crisis, vamos a cumplir 25 años de casados el próximo mes, sí creemos en el matrimonio”, expresó finalmente.