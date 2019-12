No aguantó más. La conductora de ‘Mujeres al Mando’. Cathy Sáenz, aprovechó un espacio para hacer una fuerte confesión respecto un curioso hecho que protagonizó durante la boda de Edison Flores.

La exproductora de ‘Esto es Guerra’ no aguantó el llanto tras revelar que, luego de quedarse con el bouquet de Ana Siucho, los internautas no han parado de mandarle mensajes hostigadores y algunos hasta la habrían amenazado de muerte.

“Ayer en la tarde no pude salir a comer con mis papás, porque he recibido muchos insultos de gente que no me conoce y que simplemente está siendo incitada por el odio de otra persona [en referencia a Rodrigo González]. Yo deseo un país donde las mujeres seamos libres e independientes sin miedo a que alguien vaya en contra de mi integridad física. Se han conseguido mi número personal, me escriben a través de WhatsApp y mensajes de texto amenazándome de muerte a mí y a mi familia”, expresó Saenz.

Como se recuerda, Cathy Sáenz fue criticada tras quedarse con el bouquet de Ana Siucho. Sin embargo, según señaló la conductora, la novia tenía tres ramos, y le dio el que no iba a lanzar.

Cathy Sáenz llora tras recibir insultos

Peluchín responde

Luego de ser señalado como el culpable de las lágrimas de la exmamacha, el polémico Rodrigo Gonzáles no dudó en usar sus redes sociales para pronunciarse al respecto, y compartió videos de sus seguidoras señalando que Cathy no las representa como mujeres.

Rodrigo González “Peluchin” se pronuncia sobre el llanto de Cathy Sáenz - Diario OJO