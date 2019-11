En la última edición de “El valor de la verdad”, David “Pantera” Zegarra se sentó en el sillón rojo y una revelación entorno a una posible discriminación en el reality “Esto es Guerra” ha generado más de una reacción.

El boxeador contó que cuando fue a pedir una oportunidad al reality de América Televisión no recibió una respuesta positiva debido al color de su piel.

"Cuando me botaron de este programa ('Combate') por las tonterías que cometí y busqué la forma de irme al otro canal, no hubo respuesta, preguntando e investigando me decían que allí solo recibían gente blanca, bonita", dijo 'Pantera' Zegarra.

En el programa “Mujeres al mando”, Cathy Sáenz, quien fue productora de “Combate” y “Esto es guerra”, reveló algunos de los motivos por los que “Pantera” no fue considerado para integrar el reality de competencia.

“Tema de racismo, no sé. Creo que por ahí más ha tenido que ver la peleas con Christian Domínguez, la cachetada con Maicelo. Esas cositas son tomadas en cuenta cuando haces el casting para ‘Esto es guerra’. Son super exigentes en América y ProTV”, dijo la también conductora de televisión.